Trump çıkış bulamıyor

ABD’de Başkan Donald Trump ve Senato arasındaki duvar krizi 5’inci haftasına girdi. Yaklaşık 800 bin hükümet çalışanının maaşlarını alamadan çalışmasına neden olan hükümet krizini çözmeye yönelik Trump cephesinden gelen ilk teklif Demokrat Parti yönetimi tarafından kabul edilmedi. New York Times gazetesi, ABD halkının hükümetin kapalı olmasından giderek Trump’ı sorumlu tutmaya başladığını gösteren çok sayıda anketin yayınlanmasının ardından Başkan’ın tutum değişikliğine gitmek durumunda kaldığını yazdı. Trump, önceki gece Beyaz Saray’dan canlı yayınlanan 13 dakikalık açıklamasında Demokratların Meksika sınırına duvar örmek için gereken bütçeyi kabul etmesi durumunda ABD’ye ebeveynleri tarafından yasadışı olarak getirilmiş yaklaşık 700 bin çocuğun yasal haklarının 3 yıl boyunca koruma altında olacağını ve bu kişilerin sınırdışı edilmeyeceği vaadinde bulunmuştu. Trump konuşmasında ABD’de Geçici Koruma Statüsü (TPS) altında yaşayan göçmenlerin haklarını da 3 yıllığına uzatacaklarını duyurmuştu.

TEKLİF ÖLÜ DOĞDU

Duvara karşılık reform teklifi bütçe krizinin başından beri Trump’ın attığı ilk geri adım olsa da Demokrat Parti’ye yönelik verdiği tavizler ‘ölü doğdu.’ Trump’ın konuşmasından önce açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, masaya getirilmesi beklenen teklifi halihazırda kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Trump dün paylaştığı tweet’te, “Nancy Pelosi ve diğer Demokratlar teklifimi daha ben konuşmadan reddetti. Suç ve uyuşturucuyu değil sadece kazanamayacakları 2020 seçimlerini düşünüyorlar. En iyi ekonomi! Ülke için doğru olanı yapmalı ve insanların işlerine geri dönmesine izin vermeliler” ifadesini kullandı.

FORMÜL ARAYIŞI

800 bin kişinin maaşını alamadığı dönemde halkın öfkesinin Trump’a yönelmeye başladığını gören Beyaz Saray ekibinin krizden çıkış için formül arayışında olduğu belirtiliyor. Trump, başkanlığının ilk yıldönümünü, bilet fiyatlarının çiftler için 100 bin dolardan başladığı Florida’daki partide kutlamıştı. Krizin ülke tarihinin ‘en uzun süreli hükümet kapanmasına’ neden olması dolayısıyla Trump, başkanlığının ikinci yıldönümünde herhangi bir kutlama yapmayı tercih etmedi.

NE OLMUŞTU



ABD Kongresi ve Beyaz Saray, Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesi için 5.7 milyar dolarlık bütçe konusunda anlaşamaması sonucunda bütçe Senato’dan geçmedi; ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan yüzbinlerce Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışmak zorunda kaldı. Öte yandan, ABD Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları, 1 Ekim’de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek.

Demokrat Parti’nin Trump’a karşı talebi ise sınır güvenliği bütçesine 1.3 milyar dolar ayrılması, göç hâkimlerine ve sınır kapılarına yüz milyonlarca dolar değerinde ek bütçe tahsis edilmesi.

TRUMP’IN İLK İKİ YILINDAN RAKAMLAR

Yüzde 3.9: Aralık 2018’de açıklanan işsizlik oranı.

Yüzde 11 : Trump’ın seçilmesinden itibaren özel yatırımlardaki artış.

5 milyon: İki yılda Trump yönetiminin yarattığı istihdam. Obama’nın 8 yılında bu 10 milyondan biraz fazlaydı.

436: Şubat 2017 ile Eylül 2018 arasında günde ortalama gözaltına alınan göçmen sayısı.

2737: Katı göçmen politikaları nedeniyle ailelerinden ayrılan çocuk sayısı.