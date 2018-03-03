Trump çiftinin arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Trump çifti Air Force One uçağına girerken anlaşılamayan bir gerilim yaşadı. Trump şiddetli rüzgar eserken eşinin topuklu ayakkabılar yüzünden daha yavaş yürümesine aldırış etmedi ve hızla uçağa bindi. Uçaktan inerken ise Donald Trump, Melania Trump’ın elini tutmaya çalışırken First Lady elini vermemeyi tercih etti.

MELANIE TRUMP'IN EVİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin First Lady'si Melanie Trump'ın Donald Trump'la arasının çok kötü olduğu ve bir süredir otelde kaldığı iddia ediliyor. İngiliz medyasında çıkan habere göre Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu Stormy Daniels'le ilgili çıkan iddialar çiftin arasını bozdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın evi terk ettiği iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre First Lady bir süredir geceleri D.C Hotel'de kalıyor.

Gazete Melanie Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etme sebebinin, Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu porno film yıldızı Stormy Daniels'le ilgili ortaya çıkan haberler olduğunu öne sürdü.

Trump'ın Stormy Daniels'e konuşmaması için 130 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülmüş, iddialar Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.

Haberde art arda gelen skandalların Trump çiftinin arasını iyice bozduğu bilgisi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yazar Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını kaleme aldığı kitabında ABD Başkanı'nın Beyaz Saray İletişim Direktörü 29 yaşındaki Hope Hicks ile ilişki yaşadığını yazmıştı. Yazar bu sebeple çiftin ayrı yataklarda uyuduğunu belirtmişti.