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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
29.03.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Trump 'çekiliyoruz' dedi ama... ABD Dışişleri: Bilgimiz yok

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Trump 'çekiliyoruz' dedi ama... ABD Dışişleri: Bilgimiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" açıklamasında bulundu. Trump'ın açıklamasına ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığı" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getirdi.

Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." değerlendirmesini yaptı.

DIŞİŞLERİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: “Başkan Trump’ın açıklamasını görmedim. Ancak genel anlamda bu ABD yönetimi Suriye’ye daha çok yardım edecek ortaklara bakıyor. Diğer ülkelerin daha çok yardım etmesini istiyoruz. ABD uzun zamandır Suriye’deki çabaların başını çekiyor. Biz başka ülkelerin de yardım etmesini istiyoruz ki bu ağır yükü sürekli olarak biz taşımayalım” dedi.

Ancak Nauert “Trump’ın açıklaması ABD’nin Suriye’yi Ruslara bırakacağı anlamına gelmiyor mu?” şeklindeki soruyu ise yanıtlamadı.

Nauert, Esad rejiminin Suriye’de Doğu Guta’da yaptıklarında Rusya’nın doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Nauert, Esad rejiminin Guta’da varil bombası kullandığını gördüklerini de ekledi.

Trumptan flaş açıklama: Çok yakında Suriyeden çekileceğiz
Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz
 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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