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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NEW YORK (AA)
03.02.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Trump canlı yayında açıkladı... An meselesi!

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Trump canlı yayında açıkladı... An meselesi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken Halife'yi (DEAŞ) Irak'tan vuruyoruz." dedi. Trump, ABD'nin Suriye'de ne zaman çekileceğine ilişkin bir soruya da “İsrail'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama evet eve dönmeleri an meselesi.” yanıtını verdi.

Trump, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Afganistan'daki varlığı ve Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin Trump, "Çok uzun süredir oradayız. Suriye'de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan'dayız. Taliban ile görüşüyoruz ve ne olacağını göreceğiz...Taliban yoruldu, herkes yoruldu, barış istiyorlar. Sonu olmayan savaşlardan çıkıp askerimizi eve getirmek zorundayız ama istihbaratımız çok yakından izlemeye devam edecek... Afganistan'da istihbarat bırakacağım, gerçek istihbarat bu arada. “ değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin de "Zorunda kalırsak geri döneriz... Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken DEAŞ'ı Irak'tan vuruyoruz. Suriye'den 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. DEAŞ'ın elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız.” diye konuştu.

“SURİYE'DEN ÇEKİLMEMİZ AN MESELESİ”

Trump, ABD'nin Suriye'de ne zaman çekileceğine ilişkin bir soruya da “İsrail'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama evet eve dönmeleri an meselesi.” yanıtını verdi.

ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirten Trump, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden
biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." dedi.

Irak'tan İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin bir soru hakkında ABD Başkanı, "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Irak ve Ortadoğu'ya girmesini ise “büyük hata” olarak değerlendirdi.

“VENEZUELA'YA ASKER GÖNDERMEK SEÇENEKLERDEN ARASINDA”

Venezuela'daki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Venezuela'ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, “Kesinlikle o da bir seçenek.” yanıtını verdi.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun birkaç ay önce kendisiyle görüşmek istediğini ancak bu talebi kabul etmediğini de söyledi.
Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen nükleer müzakerelerde ise büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci görüşmesinin tarihini ise kısa süre içinde açıklayacağını bildirdi.

ABD'nin Güney Kore'deki askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusunu da hiç görüşmediklerine vurgu yapan Trump, orada 40 bin asker bulundurmanın çok pahalı olduğunu ancak henüz bir karara varmadığını belirtti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (03.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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