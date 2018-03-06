Trump: "Büyükelçiliğin açılışı için Kudüs'e gidebilirim"

Oval Ofis’te kameralara poz verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, ABD ve İsrail ilişkilerinin bugüne dek hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu söyledi. İsrail'in kendisi için çok özel bir ülke olduğunu belirten Trump, Mayıs ayında planlanan "ABD'nin Kudüs'teki yeni büyükelçiliğinin açılışına kendisinin de katılabileceğini" açıkladı.

Uluslararası toplumun tepkilerine ve ABD'nin Birleşmiş Milletler'de yalnız kalmasına yol açan Kudüs kararının yalnızca İsrail değil dünyanın büyük bölümünde takdirle karşılandığını savunan Trump, "Çok sayıda eski başkan, bu kararı alıp almamayı tartıştı, seçim kampanyalarında sözler verdi ama hiçbiri yapmaları gerekeni yapmadı" diye konuştu.

İsrail-Filistin barışı için çalıştıklarını da vurgulayan Trump, Filistinlilerin masaya geleceğini düşündüğünü, gelmezlerse de barış olmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını överek, "Bu karar halkımız tarafından çağlar boyunca hatırlanacak; önceki liderler de bundan söz etti ama siz yaptınız" diye konuştu. Netanyahu, Trumpın ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını da "tarihi cesur bir karar" olarak niteledi.