Trump 'Büyük bir şey oldu' dedi... Görüntüler geldi

Bilgi veren yetkililerin, saldırı hakkında konuşma izninin olmadığı ve adlarının açıklanmaması koşuluyla konuştukları açıklandı.

Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre, el Bağdadi Suriye'nin İdlib kentindeki saldırı sırasında bir patlamada öldü.

ABD Başkanı Trump sabahın erken saatlerinde Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklinde paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşımı kamuoyunda heyecan yaratmıştı.

Irak devlet televizyonu DEAŞ'ın sözde lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü saldırının havadan görüntülerinin bulunduğunu bildirdi.

Irak istihbarat servislerinin Bağdadi'nin yerinin saptanmasına ilişkin yardım ettikleri aktarıldı.

Something very big has just happened!