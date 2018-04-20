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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NEW YORK (AA)
20.04.2018 - 20:47, Son Güncelleme:

Trump bu kez onları hedef aldı

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Trump bu kez onları hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu hakkında eleştirilerde bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görünüşe bakılırsa OPEC yine iş başında. Denizlerdeki tam dolu gemiler dahil, her yerde rekor seviyede petrol var. Petrol fiyatları yapay olarak çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

Analistler, Ortadoğu'da son haftalarda yaşanan gerginliklere işaret ederek, petrol fiyatlarının son üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Dün, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 74,75 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolünün varil fiyatı da 69,56 dolara kadar tırmanmıştı.

 

ÜRETİM KESİNTİSİ ANLAŞMASI

Öte yandan, uzmanlar, Trump'ın küresel petrol piyasasındaki arz fazlası için OPEC'i eleştirmesinin “yersiz” olduğunu ifade ederek, OPEC ile başta Rusya olmak üzere OPEC dışı ülkelerin piyasadaki arz fazlasını azaltmak için yaptıkları üretim kesintisi anlaşmasına dikkati çekti.

Geçen yılın sonunda uygulamaya konulan anlaşma sayesinde dünya genelindeki petrol stoklarının büyük ölçüde azaldığını vurgulayan uzmanlar, bu senenin sonunda süresi dolacak anlaşmanın gelecek yıl da uygulanmaya devam edilmesi olasılığının bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar, anlaşma nedeniyle petrol fiyatlarının artışa geçtiğini dile getirerek, yüksek petrol fiyatlarının ABD'li petrol üreticilerine büyük katkıda bulunduğunun altını çizdi.

14 HAFTANIN 13'ÜNDE ARTTI

Petrol piyasasındaki arz fazlası ve küresel talebin düşük kalması nedeniyle, petrol fiyatları 2014'ün ortasında 115 dolardan, 2016'nın başında 30 doların altına kadar gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Söz konusu dönemde, ABD'de binlerce petrol şirketi iflas ederken, Amerikan petrol endüstrisinde çalışan yüz binlerce insan işsiz kalmıştı.
Petrol fiyatlarının 2017'den itibaren toparlanmaya başlamasıyla, ABD'nin ham petrol üretimi hızlı yükseliş gösterdi.

Dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi Suudi Arabistan'ı şubat ayında geride bırakan ABD'nin ham petrol üretimi, geçen hafta yeni bir rekor seviyeye ulaşarak günlük ortalama 10,42 milyon varile yükseldi ve böylece son 14 haftanın 13'ünde artış kaydetmiş oldu.

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