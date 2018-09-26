Trump'tan Orta Doğu çıkışı: Bu benim hayalim
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Filistin çıkmazında iki devletli çözüm istediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.
Trump, "Barış planı güzel bir şekilde ilerliyor, ancak herhangi bir barış anlaşması zaman alacak. İsrail karşı taraf için de güzel bir şey yapmalı. Başkanlığımın ilk dönemimde bunu başarmak benim hayalim. Filistinlilerin de masaya geri dönmek istediklerini düşünüyorum. Taraflar da kabul ederse iki devletli bir çözüm istiyorum. İki ya da üç ay sonra barış planını açıklamak istiyorum."
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMIŞTI
ABD mayıs ayında Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Karar Orta Doğu'da deprem etkisi yaratmış, Filistinliler kararı öfkeyle karşılarken karar protesto edilmişti.
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