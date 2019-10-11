Trump: ‘Bizim üç seçeneğimiz var’
ABD Başkanı Donald Trump, dün Barış Pınarı harekâtına dair tweetlerine devam etti.
Türkiye’nin uzun zamandır bu operasyonu planladığını belirten Trump, harekât bölgesinde ABD askeri olmadığını belirterek “İki tarafla da konuşuyorum. Bazıları binlerce askeri bölgeye göndermemizi ve sil baştan yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Başkaları dışarıda kalmamızı ve Kürtlerin (bizim maddi yardımımızla) kendileri için savaşmalarına izin vermemizi söylüyor” dedi. Türkiye’ye ekonomik yaptırım tehditlerini sürdüren Trump, “(Durumu) çok yakından izliyorum” diye yazdı.
Trump bir başka Twitter mesajında ise, “IŞİD’i yüzde 100 yendik ve artık Türkiye’nin saldırı bölgesinde hiç askerimiz yok. Şimdi Türkiye 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor. Bizim üç seçeneğimiz var; binlerce asker göndermek, Türkiye’yi finansal olarak ve yaptırımlarla sertçe vurmak ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapmak” ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle