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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.01.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını 5 Şubat'ta yapacak

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Trump 'Birliğin Durumu' konuşmasını 5 Şubat'ta yapacak

ABD'de 35 gün süren federal hükümet krizinin aşılmasının ardından Başkan Donald Trump, Kongre'deki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını 5 Şubat'ta yapacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin gönderdiği mektuba Başkan Donald Trump'tan yanıt geldi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı mektupta ABD Başkanı, 5 Şubat'ta kendisini Kongre'de "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını yapmak üzere davet eden Pelosi'nin mektubuna olumlu karşılık verdiğini kaydetti.

Trump, mektubunda, "5 Şubat 2019 Salı günü Kongre önünde Birliğin Durumu konuşmamı yapmak üzere ilettiğiniz mektubunuza teşekkür ediyorum. Bu daveti kabul etmek benim için bir onurdur. Anlatacak büyük bir hikayemiz ve ulaşacak büyük hedeflerimiz var." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump’ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren duvar örülmesi isteği ve Kongre'deki Demokratların buna karşı çıkması sebebiyle federal hükümet, 22 Aralık 2018'den başlayarak 35 gün kapalı kalmıştı.

Süreç devam ederken Trump ile Pelosi arasındaki gerginlik, diğer alanlara da yansımış ve Pelosi, 29 Ocak'ta Trump'ın Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasını federal hükümet açılana kadar erteleme kararı almıştı.

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