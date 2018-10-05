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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.10.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

Trump: Berbat bir anlaşmaya son verdim

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Trump: Berbat bir anlaşmaya son verdim

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ülkesinin yeni "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladığını belirterek, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır." ifadesini kullandı. Trump, "İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ABD'de ilgili kurumlarca hazırlanan "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı.

"BERBAT BİR ANLAŞMAYA SON VERDİM"

Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır. Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim." değerlendirmesine yer verdi.

ABD’nin en son "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi" eski Başkan Barack Obama döneminde 2011'de hazırlanmıştı.

Trump’ın bugün onayladığı raporda ise özellikle İran'a karşı kullanılan sert dil dikkat çekerken, rapor özellikle altı madde üzerine yoğunlaştı.

Raporda, "Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inmek, teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarından uzaklaştırmak, ABD’nin terörle mücadele araçlarının modernleştirilmesi, Amerikan altyapısının korunması ve büyümesini sağlamak, radikalleşmenin önüne geçilmesi, terör gruplarına katılımı engellemek ve uluslararası ortaklarla terörle mücadelede ortak noktaları arttırmak." maddeleri öne çıktı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da ABD'nin yeni stratejisine ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Bolton, "Karşı karşıya olduğumuz terörist ideolojinin farkındayız ve Başkanımız da karşı karşıya olduğumuz ideolojik tehlikenin farkında olmadan terörizmle başa çıkamayacağımızın farkındadır." dedi.

Bolton ABD'nin "tehlike" olarak gördüğü temel ideoloji hakkında yaptığı yorumda ise "Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi'nden etkilenen ideolojilere de bakıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD, İran ile 1955te imzalanan dostluk anlaşmasını feshetti
ABD, İran ile 1955'te imzalanan dostluk anlaşmasını feshetti
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