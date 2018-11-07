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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
07.11.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

Trump beklenen açıklamayı yaptı

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ABD Başkanı Trump seçim sonuçlarını değerlendirdi. Trump, "Şu an yüzde 93'e yakın destek oranımız var. Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var. Alamazsak eğer bizim önergelerimiz geçmeyecek. Ben yeni fikirlere açığım. Bir şeyler yapılmasını istiyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının ardından açıklama yaptı. Trump, "Cumhuriyetçi partinin tarihindeki en büyük desteği gördük. Bu bir rekor. Muazzam bir destek aldık. "dedi.

Donald Trump, ara dönem seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerden başarıyla çıktığını vurgulayarak, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti” dedi.

"10 OYA İHTİYACIMIZ VAR"

Trump, "Bir çok önemli ve başarılı kişi vardı. Biz iki ya da 3 sandalye ile kazanmış olsaydık gerçekten zor olacaktı. Başarı yakaladık. Şu an yüzde 93'e yakın destek oranımız var. Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var. Almazsak eğer bizim önergelerimiz geçmeyecek. Ben yeni fikirlere açığım. Bir şeyler yapılmasını istiyorum. Burada yatırım ve diğer yeniliklerden bahsediyorum. Soruşturmalar..." diye konuştu.

"BU OYUNDA ONLARDAN DAHA İYİYİM"

Trump, "Artık bu soruşturmadan bıktım usandım, herkes bıktı diye düşünüyorum. Birlik olmalıyız. Onlar uzun süredir bizi soruşturuyorlar. Ben bu oyunda onlardan daha iyiyim. Ben de bir şeyler bulacağım. Onlar bize bunu yaparken biz de onlara bunu yaparsak bir yere varamayız. Senatoda ve kongrede birbirimizle mücadele edeceğiz. Burada iki parti birliği yaratılabilir. Karşılıklı inatlaşmaya dönüşürse bir yere varamayız. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Demokratlar da Cumhuriyetçiler de demokratların önergelerini destekleyebilir. Ya da tam tersi olabilir. " diye konuştu.

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