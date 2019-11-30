Trump baskısı NATO’da yanıt buldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın, NATO üyesi ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırması konusundaki yoğun baskısı meyvelerini veriyor.
Avrupalı müttefiklerin savunmaya ayırdıkları pay beş yıldır yükseliş trendinde. Yüzde 2 hedefini yakalayan ülke sayısı da 9’a yükseldi. NATO’nun son verilerine göre, Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın savunma harcamaları 2019’da yüzde 4.6 artış gösterdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2016’dan beri savunma harcamalarında 130 milyar dolarlık artış sağlandığını söyledi. Yüzde 2 hedefini tutturan ülkeler ise ABD (3.42), Bulgaristan (3.25), Yunanistan (2.28), İngiltere ile Estonya (2.14), Romanya (2.04), Litvanya (2.03), Letonya (2.01) ve Polonya (2). Bu ülkeleri ise 1.89 ile Türkiye izliyor. Müttefiklerin çoğunun 2024’te yüzde 2 hedefini yakalaması bekleniyor.
Trump’ın harcamalar konusunda her fırsatta eleştirdiği Almanya ise yüzde 2 hedefinden hâlâ oldukça uzak. Almanya’nın yüzde 2 hedefini 2030’lu yılların başından önce tutturması beklenmiyor.
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