Trump başkan olduktan 16 ay sonra ilk kez yarın Pompeo için Dışişleri binasına adım atacak
ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, atanır atanmaz çıktığı Ortadoğu ziyaretinden dönüşünde bakanlık binasında Dışişleri çalışanlarına hitap etti. Pompeo, çarşamba günü (yarın) ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri’ne gelerek kendisinin resmi yören törenine katılacağını açıkladı. Böylece Trump başkanlık koltuğuna oturduktan neredeyse 16 ay sonra ilk kez ABD Dışişleri Bakanlığı’na gelmiş olacak.
Pompeo, Dışişleri personeline ilk kez hitap ederken Amerikan diplomasisinin merkezdeki tüm ağır topları yeni bakanın hemen arkasında yerlerini aldılar. Pompeo’nun görevden alıp almayacağı merak edilen, eski bakan Rex Tillerson’ın yakın çalışma arkadaşı Siyaset Planlama Dairesi’nin başındaki Brian Hook da oradaydı. Yaz aylarında göreve veda etmesi beklenen ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de protokol girişindeki merdivenlerde Pompeo’nun hemen arkasında yerini alan isimler arasındaydı.
‘Başkan Trump yarın buraya gelerek resmi yemin törenime katılacak, o nedenle bugün konuşmamı kısa tutacağım’ diye sözlerine başlayan Pompeo şunları söyledi:
- Muhtemelen önümüdeki hafta umutlarımı ve beklentilerimi ve liderlik stilimi sizinle paylaşacağım. Benim stilim çok farklı.
- Aslında sizleri tanıyormuş gibi hissediyorum çünkü Kongre’deki görevim sırasında seyahat ederken pek çoğunuzla çalıştım. Gecenin bir yarısında bir ülkeye vardığımda büyükelçiliklerde sizlerin Amerika için nasıl önemli işler yaptığınızı izleme şansım oldu.
- Biliyorsunuz Kongre’deki onay sürecimde Dışişleri’nin çalımını geri kazanmaktan bahsettim. Bununla ne kastettiğimin içini dolduracağım. ABD Dışişleri camiası dünyanın her köşesinde olmalı. Bunu gerçekleştirmeniz için yanınızda olacağım.
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