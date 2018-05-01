Trump başkan olduktan 16 ay sonra ilk kez yarın Pompeo için Dışişleri binasına adım atacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya HaberleriTrump başkan olduktan 16 ay sonra ilk kez yarın Pompeo için Dışişleri binasına adım atacak
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Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
01.05.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

Trump başkan olduktan 16 ay sonra ilk kez yarın Pompeo için Dışişleri binasına adım atacak

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Trump başkan olduktan 16 ay sonra ilk kez yarın Pompeo için Dışişleri binasına adım atacak

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, atanır atanmaz çıktığı Ortadoğu ziyaretinden dönüşünde bakanlık binasında Dışişleri çalışanlarına hitap etti. Pompeo, çarşamba günü (yarın) ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri’ne gelerek kendisinin resmi yören törenine katılacağını açıkladı. Böylece Trump başkanlık koltuğuna oturduktan neredeyse 16 ay sonra ilk kez ABD Dışişleri Bakanlığı’na gelmiş olacak.

Pompeo, Dışişleri personeline ilk kez hitap ederken Amerikan diplomasisinin merkezdeki tüm ağır topları yeni bakanın hemen arkasında yerlerini aldılar. Pompeo’nun görevden alıp almayacağı merak edilen, eski bakan Rex Tillerson’ın yakın çalışma arkadaşı Siyaset Planlama Dairesi’nin başındaki Brian Hook da oradaydı. Yaz aylarında göreve veda etmesi beklenen ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de protokol girişindeki merdivenlerde Pompeo’nun hemen arkasında yerini alan isimler arasındaydı.

Trump başkan olduktan 16 ay sonra ilk kez yarın Pompeo için Dışişleri binasına adım atacak

‘Başkan Trump yarın buraya gelerek resmi yemin törenime katılacak, o nedenle bugün konuşmamı kısa tutacağım’ diye sözlerine başlayan Pompeo şunları söyledi:

- Muhtemelen önümüdeki hafta umutlarımı ve beklentilerimi ve liderlik stilimi sizinle paylaşacağım. Benim stilim çok farklı.

- Aslında sizleri tanıyormuş gibi hissediyorum çünkü Kongre’deki görevim sırasında seyahat ederken pek çoğunuzla çalıştım. Gecenin bir yarısında bir ülkeye vardığımda büyükelçiliklerde sizlerin Amerika için nasıl önemli işler yaptığınızı izleme şansım oldu.

Trump başkan olduktan 16 ay sonra ilk kez yarın Pompeo için Dışişleri binasına adım atacak

- Biliyorsunuz Kongre’deki onay sürecimde Dışişleri’nin çalımını geri kazanmaktan bahsettim. Bununla ne kastettiğimin içini dolduracağım. ABD Dışişleri camiası dünyanın her köşesinde olmalı. Bunu gerçekleştirmeniz için yanınızda olacağım.

 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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