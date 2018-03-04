Trump, basın yemeğine şakalarıyla damga vurdu

Trump, “Beyaz Saray’ı çok kişi terk ediyor. Kaosu seviyorum. Gerçekten iyi. Sıradaki gidecek olan kim? (Beyaz Saray Danışmanı) Steve Miller mı yoksa Melania (eşi Melania Trump) mı” dedi. Trump, damadı Jared Kushner’in “çok gizli” bilgilere erişim hakkının kaldırılmasına dair de, “Bu gece geç kaldık çünkü Jared güvenliği geçemedi” diye espri yaptı. Bu arada, Amerikan CNN, Trump’ın bir görüşmede Çin’de Devlet Başkanlığı’nın 2 dönemle sınırlı tutulma kuralının kaldırılarak Çin lideri Şi Cinping’in ömür boyu Devlet Başkanı olarak kalmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili “Bunun harika olduğunu düşünüyorum. Belki bir gün biz de bunu denemek zorunda kalacağız” dediğini iddia etti.