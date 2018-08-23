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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
23.08.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

Trump azil iddialarına yanıt verdi: Ben gidersem piyasa çöker

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Trump azil iddialarına yanıt verdi: Ben gidersem piyasa çöker

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen ile eski kampanya direktörü Paul Manafort’un, iki gün önce seçim kampanyası sürecindeki yolsuzluklardan suçlu bulunmasının yankıları sürüyor. ABD basınının Trump’ın azlini gündeme getirdiği mahkeme sürecinin ardından Fox televizyonuna konuşan ABD Başkanı, “Eğer herhangi bir zamanda azledilirsem piyasa çöker” diye konuştu.

ÇOK sevdiğini söylediği ‘Fox and Friends’ adlı televizyon programına telefonla konuk olan ABD Başkanı Donald Trump, “Harika iş çıkartan birini nasıl azledebilirsiniz bilemiyorum. Şunu söyleyebilirim eğer herhangi bir zamanda azledilirsem bence piyasa (ABD ekonomisi) çöker. Herkes yoksullaşır ve olamayacağını düşündüğünüz rakamları görürsünüz” dedi. Trump’ın konuşmasından diğer satırbaşları ise şu şekilde:

BAŞKANLIĞINA TAM NOT VERDİ

Trump, “Başkanlığınızı nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna, “Kendime ‘A+’ veririm. Benim yapabildiklerimi başka kimse yapamazdı. Üstelik bunları başımın üzerindeki, aslında hiç var olmayan düzmece bir bulutla yaptım” yanıtını verdi. Trump’ın yanıtı, görevini hakkında doğrudan ve dolaylı olarak açılan soruşturmalara bağlaması nedeniyle eleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘derin devlet’ çağrışımı yapan vurguyu yapması eleştiri konusu oldu.

SUS PARALARINI BEN VERDİM

ABD Başkanı, eski kişisel avukatı Cohen’in Trump’ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmesini eleştirdi. Yargılanmaları sırasında ceza indirimi karşılığında yargıyla işbirliği yapılmasının ‘yasa dışı’ olması gerektiğini söyleyen Başkan Trump yargıyla işbirliğine karar veren bu kişilerin ‘hikâyeler uydurduğunu’ ya da ‘yalan söylediğini’ savundu. ABD Başkanı Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen eski porno yıldızı Stormy Daniels ile eski Playbol modeli Karen McDougal’a, 2016’daki seçim kampanyası sırasında konuşmamaları için yapılan ödemelerin seçim yasalarına aykırı olmadığını da savundu. Ödemeleri kendi cebinden yaptığını belirten Donald Trump, kampanya parasının kullanılmadığını söyledi.

NASIL AZLEDİLİR?

HER ne kadar mahkemede Trump’ın ismi geçmese de Cohen’in kabul ettiği suçlamalar arasında ‘bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin bazı konularda sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek’ bulunuyor. Bu ise dolaylı olarak bile olsa Trump’ın isminin bir federal suça karışmasına ve görevden azil sürecinin başlaması gerektiğine dair seslerin yükselmesine yol açıyor. Bu ihtimal çok düşük olsa da azil süreci şöyle işliyor:

ABD Anayasası’nda, bir başkanın vatan hainliği, rüşvet, diğer yüksek suçlar ve kötü davranışlar nedeniyle görevinden azledilebileceği ifade ediliyor.

Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin herhangi bir üyesi, söz konusu suçlamalar dahilinde Başkan ile ilgili bir önergeyi meclise sunabilir.

Meclisin yüzde 51 oranındaki salt çoğunluğu önergeyi kabul ettiği takdirde suçlamalara yönelik dava açılabilir.

Başkan ile ilgili dava süreci bu noktadan sonra Kongre’nin üst kanadı Senato’ya iletilir ve yargı süreci başlar.

Senato’ya bağlı yüksek mahkemede, Temsilciler Meclisi üyeleri kovuşturma için çalışırken, Senato üyeleri de jüri olarak görev yapar. Başkan kendisi için savunma avukatları atayabilir.

Sonunda, Senato nihai kararı verecek oylamayı yapar. Senatörlerin üçte 2’si (yüzde 67) başkanı suçlu bulduğu takdirde, başkan görevden alınır ve geri kalan görev süresi boyunca yerine başkan yardımcısı geçer.

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