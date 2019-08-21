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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.08.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

Trump: Avrupa bu kişileri geri almazsa...

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Trump: Avrupa bu kişileri geri almazsa...

ABD Başkanı Donald Trump, binlerce DEAŞ mensubunu tutukladığını belirtti ve "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak." ifadesini kullandı. Trump ayrıca Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Trump, Kentucky eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendiren Trump, "Bence bu, bir şeyi söylemek için güzel bir yol değildi. Bize sadece 'hayır' diyebilirlerdi. Söylemeleri gereken tek şey 'bunu yapmayı tercih etmeyiz' demekti. 'Bu ne kadar absürt bir fikir' demeyin bize." ifadesiyle tepki gösterdi.

Trump, kendi başkanlığı döneminde hiç kimsenin ABD ile böyle konuşamayacağının altını çizdi.

TRUMP'TAN DEAŞ YORUMU

ABD'nin binlerce DEAŞ mensubunu tutukladığını belirten Trump, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin binlerce kilometre uzaktan bile DEAŞ ile savaştığını söyleyen Trump, bu bölgede uzun süre kalmayı düşünmediklerini ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DEAŞ'a karşı daha çok mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Demokratların İsrail'den uzaklaştığını savunan Trump, "Eğer Demokratlara oy veriyorsanız, Yahudi toplumuna ve İsrail'e sadık değilsinizdir." diye konuştu.

Trumptan büyük tartışma yaratacak hamle...
Trump'tan büyük tartışma yaratacak hamle...
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