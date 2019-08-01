Trump Arap liderleri Camp David’de toplayacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 17 Eylül’de yapılacak İsrail’deki erken seçim öncesi, Arap liderlerini Camp David’deki yazlık konutta toplayarak ‘Yüzyılın Anlaşması’ planını tanıtacağı iddia edildi.
WASHINGTON yönetiminin Filistin-İsrail meselesine çözüm bulmak için hazırladığı ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelediği planın detayları henüz netleşmezken, konuya ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump eylül ayında Arap liderlerle bir araya gelerek planın detaylarını açıklayacak. Zirvenin 17 Eylül’deki İsrail seçimleri öncesinde, Amerikan başkanlarının yazlık konutu olan Camp David’de yapılması planlanıyor. Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, bu haftaki Ortadoğu turu kapsamında Arap liderleri bu zirveye davet edecek.
NETANYAHU KATILMAYACAK
Yedioth Ahronoth’a konuşan ve adı açıklanmayan Amerikalı bir kaynak, Arap liderlerin katılımını etkileyeceği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye davet edilmesinin beklenmediğini söyledi. Toplantıda Trump’ın, barış planının genel çerçevesini çizeceği ve bağlayıcı bir tasarı sunmayacağı belirtiliyor. Buna göre Camp David’deki buluşmada Trump, iki konuda Filistinlilere destek verecek. Birincisi, devlet formunda olmasa da Filistin’in siyasi kimliğine destek çıkacak. İkincisi ‘başkent’ olarak olmasa da Doğu Kudüs’teki Filistin varlığını kabul edecek. Filistin lideri Mahmud Abbas’ın başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti talebiyle Trump’ın planının örtüşmediği, bu nedenle zirvenin Filistin tarafında kabul görmeyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan The Jerusalem Post’un haberine göre ismi açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise “şu aşamada böyle bir zirve planlanmadığını”, gelecek adımların Ortadoğu turuna göre şekilleneceğini belirtti. Dün Ürdün ve İsrail’de temaslarda bulunan Kushner ve ekibi, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’de görüşmelerini sürdürecek. Jared Kushner, haziran sonunda Bahreyn’de yapılan konferansta anlaşma için ekonomik destek aramış, planın siyasi boyutunun ise İsrail seçimlerinden sonra paylaşılacağı duyurulmuştu.
İSRAİL’DEN BATI ŞERİA’DA YENİ YAHUDİ YERLEŞİMİ
İSRAİL hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde İsrailliler için inşa edilecek 6 bin yeni ev kapsamında Filistinliler için de 700 yeni ev inşasına onay verdi. Kararın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Batı Şeria’daki Efrat Yahudi yerleşim birimini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını belirterek “Buradan (Batı Şeria) tek bir Yahudi yerleşim birimi kaldırılmayacak ve tek bir yerleşimci çıkarılmayacak. Yerleşim birimlerinin boşaltılması işi bitmiştir. Burada yaptığımız Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacaktır” diye konuştu.
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