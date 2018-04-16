'Trump ahlâken başkanlığa uygun değil'
2017 yılında Başkan Trump tarafından görevden alınan eski FBI Başkanı Comey, ABC News’e verdiği röportajda Trump’ın tıbben olmasa da etik olarak başkanlığa uygun olmadığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl görevden aldığı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkanı James Comey, Amerikan televizyon kanalı ABC News’e konuştu. Comey, Trump’ın “etik olarak başkanlığa uygun olmadığını” öne sürdü.
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde FBI direktörü olarak atanan ve Trump tarafından kovulana dek bu görevi sürdüren Comey, piyasaya yeni çıkan kitabı “Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik” ile ilgili önceki akşam ABC televizyonuna konuk oldu. “Başkanın erken bunama yaşadığı ya da akli dengesinin yerinde olmadığı gibi söylentilere inanmıyorum” diyen Comey, şunları söyledi: “Bana, ortamalanın üzerinde zekâya sahip biri gibi geliyor... Tıbbi açıdan onun uygun olmadığını düşünmüyorum, başkan olmaya ahlaken uygun olmadığını düşünüyorum... En önemlisi dürüstlük. Bu başkan, bunu yapacak durumda değil.” Comey, ABD Başkanı’nın “büyük küçük her konuda yalan söylediğini” de iddia etti.
RUSLARDA ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ OLABİLİR
Comey, Rusların elinde Trump ile ilgili şantaj dokümanları olabileceğini tespit ettiklerini de belirtti. Comey, “2013’te Dünya Güzellik Yarışması için Moskova’ya gittiğinde bir otelde fahişelerle birlikte olduğuna ve Rusların bunu şantaj için kaydettiğine dair iddiaları ona anlattım” dedi. Comey, Trump’ın “Fahişelerle beraber olmaya ihtiyaç duyacak birine benziyor muyum” diye tepki gösterdiğini söyledi.
NYT’A BAŞYAZI: BAŞKAN YASALAR ÜZERİNDE DEĞİLDİR
ABD Başkanı Trump’ın sık sık eleştirilerine hedef olan New York Times gazetesi, dün ‘Başkan yasaların üzerinde değildir’ başlıklı tam sayfa başyazıyla çıktı. Başyazıda Trump’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine olası müdahalesini araştıran Özel Savcı Mueller ya da Adalet Bakanlığı Müsteşarı Rosenstein’ı kovması halinde anayasal kriz çıkabileceği belirtildi. Yazı şöyle son buldu: “Başkan, kral değildir, masumiyet karinesi ve diğer koruma haklarıyla birlikte, yasal tahkikata da açık bir vatandaştır. Umarız Başkan bunu fark eder. Eğer fark etmezse, Cumhuriyetçi vekillerin nasıl tepki vereceği sadece başkanlığın ve ülkenin en büyük siyasi partilerinden birinin geleceğini değil, Amerikan deneyinin geleceğini de şekillendirecek.”
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