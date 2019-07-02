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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
02.07.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

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Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi.

Amerikan Fox News kanalına bir mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekme planı konusunda önlerinde birçok sorun olduğunu söyledi.

Daha önce de olduğu gibi bir kez daha Afganistan'daki ABD askerlerini çekmeyi düşündüğünü kaydeden Trump, "Askerlerimizi çekmeyi istiyorum ama (çekilmeden önce) orada çok güçlü bir istihbarat bırakırım." dedi.

"Orada saklanacak çok yer var. Adeta teröristler için bir laboratuvar. Ben teröristlerin Harvard'ı diyorum." ifadelerini kullanan Trump, Afganistan'ı yeterli hazırlık yapmadan terk etmeleri durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenip ABD'ye saldırı için bir zemin olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

AFGANİSTAN BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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