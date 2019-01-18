Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini iptal etti
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Ä°sviÃ§re'nin Davos kentinde yapÄ±lacak DÃ¼nya Ekonomik Forumu'na katÄ±lmasÄ± beklenen Amerikan heyetinin seyahatini "hÃ¼kÃ¼metin kapalÄ± olmasÄ±" gerekÃ§esiyle iptal ettiÄŸi bildirildi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, konuyla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Sanders aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Trump'Ä±n federal hÃ¼kÃ¼metin kapalÄ± olmasÄ± nedeniyle Davos'a gidecek ABD heyetinin seyahatini iptal ettiÄŸini duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, geÃ§en hafta Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Davos'taki foruma katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Trump, "DemokratlarÄ±n, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi ve ulusumuzun gÃ¼venliÄŸinin Ã¶nemine dair uzlaÅŸmazlÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± DÃ¼nya Ekonomik Forumu iÃ§in Ä°sviÃ§re Davos'a yapacaÄŸÄ±m seyahati saygÄ±yla iptal ediyorum. DÃ¼nya Ekonomik Forumu'na en iÃ§ten dilek ve Ã¶zÃ¼rlerimle." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmuÅŸtu.
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