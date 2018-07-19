ABD ve AB'den karşılıklı 'ticaret' açıklamaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD ve AB'den karşılıklı 'ticaret' açıklamaları
GeriDünya ABD ve AB'den karşılıklı 'ticaret' açıklamaları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
DHA
19.07.2018 - 08:54, Son Güncelleme:

ABD ve AB'den karşılıklı 'ticaret' açıklamaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD ve AB'den karşılıklı 'ticaret' açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Washington’u ziyaret edecek olan Avrupalı liderlerin, büyük ölçüde otomobil gümrük tarifelerine odaklı bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışacaklarını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise gelecek hafta Avrupa Birliği ile ABD arasında gerilen ticari ilişkileri görüşmek için yapacağı Washington ziyareti konusunda "iyimser ve rahat" olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’da gazeteciler ile bir araya gelen Trump, AB Komisyonu Başkanı Juncker’in 25 Temmuz’da yapacağı ziyarette otomobil ithalatına gümrük tarifelerini tartışacaklarını belirtti.

Trump, ABD’nin otomobil ithalatına yüzde 2.5 gümrük vergisi uyguladığı bir dönemde AB’nin yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasının adil olmadığını belirtirken, "bu adaletsizlik giderilmediği takdirde" gümrük vergilerini artırma tehtidini yineledi.

"Bizimle müzakere etmek için 25 Temmuz’da gelecekler" diye konuşan Trump, "Eğer adil bir müzakere olmaz ise büyük bir karşılığı, cezası olur. Kullanmak istemediğimiz ancak, muazzam güçlerimiz var" diye ekledi.

 

'TRUMP İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ İYİMSER VE RAHATIM'

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise gelecek hafta Avrupa Birliği ile ABD arasında gerilen ticari ilişkileri görüşmek için yapacağı Washington ziyareti konusunda "iyimser ve rahat" olduğunu söyledi.

Juncker düzenlediği basın topantısında, gelecek hafta yapılacak görüşme için iyimser ve rahat olduğunu vurgularken, Avrupa Birliği’nin korkutulamayacağını, sindirilemeyeceğini de vurguladı.

Juncker, "Bize yönelik provokasyonlara kısasa kısas şekilde tepki vermeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, dün yaptığı açıklamada, Juncker’in "ciddi" bir ticaret teklifi ile gelmesini beklediğini söylemişti. AB yetkilileri ise Juncker’in başarabilecekleri konusunda beklentilerini daha düşük tutuyorlar.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD ve AB'den karşılıklı 'ticaret' açıklamaları

İran'da tarihi açıklama! 'Zor kullanmak sonuç vermiyor'

Beyaz Saray'dan Trump'ın sözlerine düzeltme geldi

Reuters duyurdu... 'Esad yanlısı iki köy tahliye edildi'