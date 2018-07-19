ABD ve AB'den karşılıklı 'ticaret' açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Washington’u ziyaret edecek olan Avrupalı liderlerin, büyük ölçüde otomobil gümrük tarifelerine odaklı bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışacaklarını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise gelecek hafta Avrupa Birliği ile ABD arasında gerilen ticari ilişkileri görüşmek için yapacağı Washington ziyareti konusunda "iyimser ve rahat" olduğunu söyledi.
Beyaz Saray’da gazeteciler ile bir araya gelen Trump, AB Komisyonu Başkanı Juncker’in 25 Temmuz’da yapacağı ziyarette otomobil ithalatına gümrük tarifelerini tartışacaklarını belirtti.
Trump, ABD’nin otomobil ithalatına yüzde 2.5 gümrük vergisi uyguladığı bir dönemde AB’nin yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasının adil olmadığını belirtirken, "bu adaletsizlik giderilmediği takdirde" gümrük vergilerini artırma tehtidini yineledi.
"Bizimle müzakere etmek için 25 Temmuz’da gelecekler" diye konuşan Trump, "Eğer adil bir müzakere olmaz ise büyük bir karşılığı, cezası olur. Kullanmak istemediğimiz ancak, muazzam güçlerimiz var" diye ekledi.
'TRUMP İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ İYİMSER VE RAHATIM'
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise gelecek hafta Avrupa Birliği ile ABD arasında gerilen ticari ilişkileri görüşmek için yapacağı Washington ziyareti konusunda "iyimser ve rahat" olduğunu söyledi.
Juncker düzenlediği basın topantısında, gelecek hafta yapılacak görüşme için iyimser ve rahat olduğunu vurgularken, Avrupa Birliği’nin korkutulamayacağını, sindirilemeyeceğini de vurguladı.
Juncker, "Bize yönelik provokasyonlara kısasa kısas şekilde tepki vermeye devam edeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, dün yaptığı açıklamada, Juncker’in "ciddi" bir ticaret teklifi ile gelmesini beklediğini söylemişti. AB yetkilileri ise Juncker’in başarabilecekleri konusunda beklentilerini daha düşük tutuyorlar.
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