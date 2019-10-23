Trudeau tek başına iktidarı kaybetti
KANADA’da yolsuzluk ve ırkçılık suçlamaları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Başbakan Justin Trudeau’nun liderliğindeki Liberal Parti seçimlerde oyların yüzde 33’ünü alarak birinci çıktı.
Tek başına çoğunluğa erişemeyen Liberal Parti, ya azınlık hükümeti kurmak ya da bir koalisyon ortağı arayışına girmek zorunda. Liberal Parti, bir önceki seçimlerde 184 milletvekiliyle çoğunluğu elde etmeyi başarmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 338 sandalyeli federal parlamentoda Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakâr Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Quebec Bloğu ise (Bloc Québécois) 32 sandalye kazandı.
Başbakan Trudeau’nun mecliste 24 sandalye kazanan Yeni Demokrat Parti ile koalisyon kurma olasılığı öne çıkıyor.
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