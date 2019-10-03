TRT World Forum'dan Kaşıkçı cinayetinin tartışılacağı özel oturum
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi gazetecilik tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. TRT World Forum, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yanıtı henüz bulunamayan soruları masaya yatırıyor. 21 - 22 Ekim’de dünyadan önemli isimlerin katılacağı Forum’da Kaşıkçı cinayeti detaylı olarak ele alınacak.
TRT World Forum’un 22 Ekim Salı günü gerçekleşecek 2. gününde; Norveç Merkezli Kawaakibi Vakfı Başkanı Iyad Al-Baghdadi, Ghad el-Thawrah Partisi Lideri ve Mısır Cumhurbaşkanlığı Eski Adayı Ayman Nour, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Londra merkezli İngilizce ve Fransızca yayın yapan Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, Nobel Ödülü’nü en genç yaşta alan Zincirleri Olmayan Kadın Gazeteciler Grubu Başkanı Tawakkoul Karman ile Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusu ve ALQST Kurucusu ve Direktörü Yahya İbrahim, Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorulara cevap arayacaklar.
TRT WORLD FORUM’DA ORTADOĞU’NUN SİYASİ KRİZLERI VE YENİ İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞLARI DA TARTIŞILACAK
Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Kaşıkçı geçen yıl 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Daha sonra, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı ve cesedi tüm aramalara rağmen bulunamadı.Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini birkaç defa Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak bilgi istemesi sonrası Suudi Arabistan, Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmada Türkiye ile işbirliği yaptı.Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda yaşanan bu cinayet uluslararası toplumun yoğun tepkisine neden oldu. Riyad yönetimi suikastın ardından yaşadığı imaj krizini aşmak için halkla ilişkiler ve lobi şirketlerine yüzlerce milyon dolar aktardı. Cemal Kaşıkçı cinayeti, son yıllarda hızla değişen Orta Doğu’daki siyasi dengelere dair ipuçları da taşıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek TRT World Forum’un Kaşıkçı Cinayeti Oturumunda, Suudi gazetecinin ölümüyle bağlantılı olarak Orta Doğu’da değişen jeopolitik dengeler de ele alınacak.
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ SORULARI
• Kaşıkçı'nın öldürülme emrini kim verdi?
• Suudi Arabistan'daki yargılamalarda ne oldu?
• Birçok ülke cinayete tepki göstermesine rağmen, cinayetin sorumlularının uluslararası mahkemede yargılama çağrıları neden yanıtsız kaldı?
• Cemal Kaşıkçı neden Riyad yönetiminin hedefi oldu? Bu cinayetin bölgesel ve küresel siyasete olası etkileri nedir?• Kaşıkçı cinayetinin Suud Devletinin Arap Baharı sonrası gelişen devrim karşıtı pozisyonuyla bir bağlantısı var mıdır?
• Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinin Riyad-Ankara ilişkilerine etkileri nelerdir?,
• Suudi gazetecinin öldürülmesine yönelik bölgesel ve küresel tepkiler Orta Doğu’daki siyasi dengelere dair nasıl bir mesaj vermektedir?
TRT WORLD FORUM'DA BU YIL KÜRESELLEŞMENIN KRIZI TARTIŞILACAK
Dünya gündemini masaya yatırmaya devam eden TRT World Forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığıyla 21-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.TRT World Forum'a, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda pek çok farklı ülkeden üst düzey politikacı, akademisyen, entelektüel, gazeteci ve uzmanlar katılacak.
Uluslararası fikir liderlerinin yanı sıra, küresel siyasetin seçkin isimlerinin yer alacağı forumun bu yılki katılımcıları arasında Birleşmiş Milletler Parlamentosu Başkanı María Fernanda Espinosa Garces, İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Brezilya eski Devlet Başkanı Dilma Vana Rousseff, Malezya Halkın Adalet Partisi Genel Başkanı Anwar Ibrahim, Yunanistan ana muhalefet lideri Yanis Varoufakis, Romanya Avrupa Birliği İşleri Bakanı George Ciamba Avusturya eski Şansölyesi Christian Kern, Finlandiya eski Başbakanı Esko Aho ve eski Suriye Başbakanı Riyad Farid Hijab bulunuyor.
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