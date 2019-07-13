Trolleri topladı

BEYAZ Saray önceki gün tarihinde bir ilke sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, başta Twitter olmak üzere sosyal medyada kendisini en fazla destekleyen 300’e yakın sosyal medya kullanıcısı ve aktivistini Beyaz Saray’a davet etti. Amerikan New York Times gazetesi, Twitter’ın toplantıya davet edilmediğini ve etkinliğe saatler kala Twitter’a erişimin dünya genelinde çöktüğüne dikkat çekti. Sosyal medya devi, erişim sıkıntısına “iç konfigürasyon değişikliği”ni gerekçe gösterdi.

‘BU FÜZE GİBİYDİ’

Amerikan Washington Post’un haberine göre Trump konuşmasında Twitter’ı nasıl kullandığına dair de ışık tuttu. 2017 yılının mart ayında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı kastederek, “Birileri benim hakkımda casusluk yapıyor” tweet’ini hatırlatan Trump, “Bu füze gibiydi” diyerek iki dakika sonra “Böyle mi söyledin” diye telefon geldiğini belirtti. Trump daha sonra, “ ‘Evet, söyledim’ dedim. Füze gibi patlıyordu, patlıyordu” diye konuştu. Bu ifadeler salondakileri güldürdü.

İMLA HATASI MESAJI

Trump imla hatalarıyla ilgili olarak da, “Aslında hecelemem iyidir, ancak herkes parmakların, beyin kadar iyi olmadığını söylüyor” dedi. Trump konuşmasında, paylaştığı bir tweet’e tepkileri ve takipçi sayısının nasıl arttığını neşeyle izlediğini de anlattı. Başkan, “İyi bir tweet, artar” dedi. İzleyenlerin aktardığına göre Trump, bir müzayede evinde görevli mezatçıyı andıran tarzıyla şöyle konuştu: “Yukarı gider. 7000 der, 7000, 7017, 7024, 7032, 7044, tamam mı?”

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında sosyal medya şirketleri Twitter ve Facebook’a da yüklenerek, bu kuruluşların muhafazakârlara sansür uyguladığını iddia etti. Trump’ın konuşmasının ardından gelen soru-cevap kısmı ise basına kapalı gerçekleştirildi.

BİLGİ NOTU



ABD Başkanı Donald Trump, ilk tweet’ini 4 Mayıs 2009’da paylaşmıştı. Trump’ın 61.9 milyon takipçisi bulunuyor.

‘SİRK ŞOVU GİBİYDİ’



TRUMP yönetimine eleştirileriyle tanınan Amerikan CNN sitesi, Beyaz Saray’daki etkinliği “sirk şovu” olarak niteledi. Adı açıklanmayan katılımcılardan ikisi CNN’e yaptığı açıklamada etkinliğin özü itibariyle hafif olduğunu kaydetti. Katılımcılardan biri “Özü sıfırdı” ifadesini kullandı. Bir diğer katılımcı, salondakilere “sanki bir sirk şovundaymışlarcasına davranıldığını” belirtti. Katılımcıların profiline de odaklanan CNN, sadece muhafazakâr çizgide olanlar değil, komplo teorileriyle ünlü bazı radikal sağcı sosyal medya kullanıcılarının da davet edildiğini aktardı.

MAHKEMEDEN TRUMP ALEYHİNE TWİTTER KARARI



ABD’de hafta başında federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın, Twitter’da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin “ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali” olduğuna karar verdi. ABD Başkanı’nın Twitter’da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın Twitter’da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi. Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin “ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali” olduğuna hükmetti.