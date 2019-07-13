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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trolleri topladı

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Trolleri topladı

ABD Başkanı Trump, sosyal medyanın muhafazakâr trollerini Beyaz Saray’da ağırladı. Trump, sosyal medya şirketlerini de muhafazakâr seslere karşı sansür uygulamakla suçladı.

BEYAZ Saray önceki gün tarihinde bir ilke sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, başta Twitter olmak üzere sosyal medyada kendisini en fazla destekleyen 300’e yakın sosyal medya kullanıcısı ve aktivistini Beyaz Saray’a davet etti. Amerikan New York Times gazetesi, Twitter’ın toplantıya davet edilmediğini ve etkinliğe saatler kala Twitter’a erişimin dünya genelinde çöktüğüne dikkat çekti. Sosyal medya devi, erişim sıkıntısına “iç konfigürasyon değişikliği”ni gerekçe gösterdi.

‘BU FÜZE GİBİYDİ’

Amerikan Washington Post’un haberine göre Trump konuşmasında Twitter’ı nasıl kullandığına dair de ışık tuttu. 2017 yılının mart ayında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı kastederek, “Birileri benim hakkımda casusluk yapıyor” tweet’ini hatırlatan Trump, “Bu füze gibiydi” diyerek iki dakika sonra “Böyle mi söyledin” diye telefon geldiğini belirtti. Trump daha sonra, “ ‘Evet, söyledim’ dedim. Füze gibi patlıyordu, patlıyordu” diye konuştu. Bu ifadeler salondakileri güldürdü.

Trolleri topladı

İMLA HATASI MESAJI

Trump imla hatalarıyla ilgili olarak da, “Aslında hecelemem iyidir, ancak herkes parmakların, beyin kadar iyi olmadığını söylüyor” dedi. Trump konuşmasında, paylaştığı bir tweet’e tepkileri ve takipçi sayısının nasıl arttığını neşeyle izlediğini de anlattı. Başkan, “İyi bir tweet, artar” dedi. İzleyenlerin aktardığına göre Trump, bir müzayede evinde görevli mezatçıyı andıran tarzıyla şöyle konuştu: “Yukarı gider. 7000 der, 7000, 7017, 7024, 7032, 7044, tamam mı?”

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında sosyal medya şirketleri Twitter ve Facebook’a da yüklenerek, bu kuruluşların muhafazakârlara sansür uyguladığını iddia etti. Trump’ın konuşmasının ardından gelen soru-cevap kısmı ise basına kapalı gerçekleştirildi. 

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Donald Trump, ilk tweet’ini 4 Mayıs 2009’da paylaşmıştı. Trump’ın 61.9 milyon takipçisi bulunuyor.

‘SİRK ŞOVU GİBİYDİ’

TRUMP yönetimine eleştirileriyle tanınan Amerikan CNN sitesi, Beyaz Saray’daki etkinliği “sirk şovu” olarak niteledi. Adı açıklanmayan katılımcılardan ikisi CNN’e yaptığı açıklamada etkinliğin özü itibariyle hafif olduğunu kaydetti. Katılımcılardan biri “Özü sıfırdı” ifadesini kullandı. Bir diğer katılımcı, salondakilere “sanki bir sirk şovundaymışlarcasına davranıldığını” belirtti. Katılımcıların profiline de odaklanan CNN, sadece muhafazakâr çizgide olanlar değil, komplo teorileriyle ünlü bazı radikal sağcı sosyal medya kullanıcılarının da davet edildiğini aktardı.

MAHKEMEDEN TRUMP ALEYHİNE TWİTTER KARARI

ABD’de hafta başında federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın, Twitter’da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin “ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali” olduğuna karar verdi. ABD Başkanı’nın Twitter’da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın Twitter’da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi. Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin “ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali” olduğuna hükmetti.

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