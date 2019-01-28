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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
28.01.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Tretyakovskaya Galerisi’nden ünlü tablo çalındı

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Tretyakovskaya Galerisi’nden ünlü tablo çalındı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi'nden ünlü ressam Arkhip İvanoviç Kuincinin Ay-Petri.Kırım adlı tablosu çalındı. Polis operasyonuyla tabloyu çalan kişi yakalandı ve tablo bulundu.

Moskova’daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi’nden Rus ressam İvanoviç Kuinci’nin “Ay-Petri.Kırım” adlı tablosunu çalan şüpheli yakalandı. Tablo, şüphelinin söylediği adreste bulundu.

TASS ajansı, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığını; şüphelinin tabloyu yapımı süren bir binaya sakladığını söylediğini; polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğunu yazdı.

Ajans, 31 yaşındaki şüphelinin Aralık 2018’de uyuşturucular ile yakalandığını; mahkemesinin sürdüğünü ve yurtdışına çıkış yasağının bulunduğunu yazdı.

Eserin, St. Petersburg Rus Müzesi’nden sergilenmek üzere Tretyakovskaya Galerisi’ne götürüldüğü; olayın da burada gerçekleştiği belirtildi.

“MÜZE GÖREVLİSİ SANDILAR”

Tretyakovskya Galerisi’nde ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indiren şüpheli, sanat eserini çalarak kayıplara karıştı. Görgü tanıkları, tabloyu götüren kişinin önce müze görevlisi olduğunu düşündüklerini, ancak birkaç dakika sonra tablonun çalındığının anlaşıldığını anlattı.

Yerel basın, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci’nin 1898-1908 yılları arasında tamamladığı “Ay-Petri.Kırım” adlı yağlı boya tablonun değerinin yaklaşık 1 milyon Doların üzerinde olduğunu duyurdu.

 

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