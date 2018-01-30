Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Johanessen, uykuya dalmadan önce trende annesiyle yaptığı konuşmada annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyledi. Uyandıktan sonra ise yanından 100 sterlini bulan genç kadın, kendisine yapılan bu jest karşısında göz yaşlarına boğuldu.

Genç kadın şimdi teşekkür etmek için tüm ülkede, kendisine 100 sterlin bırakan kişiyi arıyor.

Johannessen'in bunun için başlattığı sosyal medya kampanyası ülke çapında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İngiliz kadın, kendisine yönelik böyle bir jestin anlamının ise çok büyük olduğunu söylüyor.... Babasının hayatını kaybetmesinden sonra çok zor bir dönem yaşadığını söyleyen Johannessen'in gönderisi Facebook'ta 5.100 kez paylaşıldı.