Trende tecavüz skandalı!
Almanya’da Münih deplasmanından dönen Mönchengladbach taraftarlarını taşıyan trende, 19 yaşındaki bir kız tecavüze uğradı.
Genç kızın trenden ailesini arayıp durumu bildirmesi üzerine anne baba hemen polise ihbarda bulundu.
Güvenlik güçleri kızı ilk durak olan Flörsheim garında karşıladı ve bilgi aldı.
Polis Mainz, Koblenz ve Bonn istasyonlarında trenden inen yolcuları tek tek kimlik kontrolünden geçirdi ve fotoğraflarını çekti.
Tren sabah saat saatlerinde Mönchengladbach’a vardığında, polis 559 yolcuyu da aynı prosedürden geçirdi.
Kontrol sırasında bir tanık polise giderek, tecavüz şüphelisinin fotoğrafını genç kızla trende konuştuğu sırada çektiğini belirtti.
Fotoğrafı inceleyen polis, şahsı hemen tespit etti.
30 yaşındaki şüphelinin poliste kaydı olduğu ve her yerde arandığı açıklandı.
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