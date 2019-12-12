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Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: Twitter
12.12.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Trende doğurdu

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Trende doğurdu

Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCF) birçok tren seferini ülkedeki genel grev sebebiyle iptal etti. Fakat iptal kararına rağmen bazı seferler devam ediyor. Bu seferlerden birinde bir bebek dünyaya geldi.

Fransa’da emeklilik yaşını yükseltecek ve emekli maaşlarını düşürecek düzenlemenin geri çekilmesi için grev ve eylemler sürüyor.

Genel grevlerin 7. gününde banliyö treninde bir bebek doğdu.

Edinilen bilgilere göre genç kadın Gare de Lyon'da trene bindi.

Demiryolu şirketi çalışanı yaptığı açıklamada, "Zorlukla hareket ediyordu. Sahadaki elemanlarımızdan biri kadına trene binmemesini önerdi fakat kadın binmekte ısrar etti" dedi.

Birkaç durak sonra kadının suyu gelmeye başladı.

Genç kadın rahat doğursun diye tren durduruldu ve vagon tahliye edildi. Bebek, Villeneuve-Saint-Georges istasyonunda doğdu.

Demiryolu şirketine görei, anne ve bebeğin durumu iyi.

Geleneklere göre, trende doğan bebekler hayatı boyunca ücretsiz bilet hakkına sahip oluyor. Bu bebek de büyük ihtimalle bu haktan yararlanacak. Şirketten yapılan açıklamada "Yarın karar vereceğiz" açıklaması yapıldı.

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