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    Tren ikiye bölündü!

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 09:20 | Son Güncelleme:

    ABD’de Washington’dan Boston’a 200 kilometreden fazla hızla hareket eden ulusal demiryolu şirketi Amtrak’a ait Acela Express yolcu treni ikiye bölündü. Bu kaza bir hafta içindeki 3. tren kazası oldu.

    New York Post’un aktardığına göre, Washington’dan Boston’a giden ve 200 kilometreden fazla hızla seyreden bir yolcu treni Maryland eyaletinde ikiye bölündü.

    Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayın sebebinin trendeki teknik bir arıza olduğu aktarıldı. Kaza sırasında trende 52 yolcu vardı. Ancak trenin vagonların birleştiği körük bölgesinden bölündüğü kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan bir kaynak “Kaza sırasında birileri diğer vagona geçmeye çalışıp ölebilirdi” dedi.

    Tren ikiye bölündü

    Amtrak şirketine ait ve Güney Carolina’dan New York’a giden bir tren pazar günü başka bir trene çarmıştı. Olayda iki kişi ölmüştü. Bu kazadan dört gün önce de ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Parti’den üyelerini taşıyan bir tren Virginia’da bir çöp kamyonuna çarpmıştı. Kamyondaki bir kişi ölmüştü. Ayrıca aralık ayında da şirkete ait bir başka tren Tacoma kenti yakınlarında raydan çıkmıştı, olayda en az 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

     

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    Etiketler: ABD , New York , tren kazası
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