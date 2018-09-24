Trablus'ta 500 bin çocuk tehdit altında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrablus'ta 500 bin çocuk tehdit altında
GeriDünya Trablus'ta 500 bin çocuk tehdit altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
24.09.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Trablus'ta 500 bin çocuk tehdit altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trablus'ta 500 bin çocuk tehdit altında

UNICEF, çatışmaların sürdüğü Libya'nın başkenti Trablus'ta 500 bin çocuğun doğrudan tehdit altında olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmaların sürdüğü Libya'nın başkenti Trablus'ta 500 bin çocuğun doğrudan tehdit altında olduğunu, ülke genelinde de 2,6 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Geert Cappelaere imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, hafta sonu Trablus'ta bir eve roket isabet etmesi sonucu iki çocuğun hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü paylaşıldı.

Son can kayıplarıyla Trablus'ta ağustos sonunda patlak veren şiddet olaylarında hayatını kaybeden çocukların sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

UNICEF'in açıklamasında başkent Trablus'ta 500 bin çocuğun doğrudan tehdit altında olduğu, Libya genelinde de 2,6 milyon çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Libya genelinde "çocukların milis saflarında silah altına alındığına" dikkat çekilen açıklamada, yarısı çocuk toplam 25 bin kişinin çatışmalar sonucu yerinden edildiği kaydedildi.

Su, gıda ve elektrik kıtlığı nedeniyle halkın zor durumda olduğuna ve ülkede bugüne kadar çoğu çocuklarda olmak üzere 500 kızamık vakası görüldüğüne işaret eden UNICEF, sağlık sisteminin uğradığı zarar sonucunda Libya'nın bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

UNICEF ayrıca, okul binalarının ailelere ev sahipliği yapması nedeniyle 3 Ekim olarak planlanan okulların açılış tarihinin de ertelenebileceğini aktardı ve çatışan tüm taraflara çocukların ne olursa olsun korunması gerektiği çağrısı yaptı.

Trablus'ta dün geceki çatışmaların ardından sabah nispeten sükûnet sağlanırken, bölgedeki AA muhabiri, başkentin en büyük yerleşim bölgesi Ebu Salim'e günün ilk saatlerinde üç füzenin isabet ettiğini bildirdi. Olayda can kaybı olmadı.

Füzenin kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BM YENİ YAPTIRIM LİSTESİ HAZIRLIYOR

Öte yandan BM Libya Özel Temsilciliği dün gece yayımladığı yazılı açıklamada, yaptırım uygulaması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "başkentteki çatışmalarda insan haklarını ihlal edenlere ilişkin bir liste hazırladığı" bilgisini paylaştı.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran, liderliğindeki silahlı gruplar ile gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle BM'nin yaptırım listesine alınmıştı.

TOPLAM CAN KAYBI 115'E ULAŞTI

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Trablus'ta 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, ancak 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş ve taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta yeniden alevlenen çatışmalarda 26 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısının 115'e ulaştığı, yaklaşık 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.i.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump açıkladı: Çok yakında...

Ülkeyi sarsan vahşet! Görüntüleri ortaya çıktı

İran'da bulundu! 20 milyon yıllık

Düşen uçağın ardından Rusya'dan flaş hamle!