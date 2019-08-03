Torun Kennedy hayatını kaybetti
ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kendisi gibi suikast sonucu ölen kardeşi eski Senatör Robert Kennedy’nin torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti.
Robert ve Ethel Kennedy çiftinin beşinci çocuğu Courtney’in 22 yaşındaki kızı Saoirse aşırı dozdan yaşamını yitirdi. Kennedy ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Saoirse’mizin kaybıyla kalplerimiz paramparça oldu. Hayatı umut ve sevgi ile doluydu” ifadesine yer verildi. Büyükannesi Ethel Kennedy de “Dünya bugün biraz daha az güzel” ifadesini kullandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Massachusetts eyaletindeki Kennedy konutundan acil servisin aranması üzerine genç kadın hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Saoirse Kennedy’nin aşırı doz sonrasında geçirdiği kalp krizinden öldüğü sanılıyor.
DEPRESYON GEÇİRMİŞTİ
New York Times gazetesi, Boston Üniversitesinde iletişim öğrenimi gören Kennedy Hill’in geçmişte depresyon geçirdiğini yazdı. Kennedy ailesinde yaşanan bu ölüm akıllara ‘Kennedy laneti’ni getirdi. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy 1963’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Eski Başkan Kennedy’nin oğlu John F. Kennedy Jr. da 1999’da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu ölmüştü.
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