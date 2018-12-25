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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Torun Denktaş BMGK’da konuştu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Torun Denktaş BMGK’da konuştu

Kıbrıslı Türklerin efsanevi lideri Rauf Denktaş’la aynı adı taşıyan torunu Rauf Alp Denktaş, BM Güvenlik Konseyi’nde defalarca Kıbrıslı Türklerin haklarını savunan dedesinin koltuğuna oturdu. Tek bir farkla: Torun Denktaş, Türkiye’yi temsil etti ve Türkiye adına konuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından olan Rauf Alp Denktaş, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’nde maslahatgüzar olarak görev yapıyor. Denktaş, cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye özel oturumuna katıldı. Suriye’de anayasa komitesi oluşturulması için çabalarla ilgili bilgi verdi. Denktaş, Twitter’da Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’nin oturumla ilgili mesajını da retweet etti. Mesajda, “Türkiye, Suriye’de siyasi çözüme ulaşmak için yoğun çabalarından ötürü (BM’nin Suriye Özel Temsilcisi) Sayın De Mistura’ya teşekkür eder. Anayasa Komitesi’nin tamamlanmasında kritik bir aşamaya ulaştık” ifadesi yer aldı. Rauf Alp Denktaş, Rauf Denktaş’ın iki oğlundan merhum Raif Denktaş’ın oğlu. Dede Rauf Denktaş, Güvenlik Konseyi’nde ilk kez 1964 yılında konuşmuş ve 1984’e kadar 11 kez Güvenlik Konseyi üyelerine hitap ederek Kıbrıs davasını savunmuştu. 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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