Torun Denktaş BMGK’da konuştu
Kıbrıslı Türklerin efsanevi lideri Rauf Denktaş’la aynı adı taşıyan torunu Rauf Alp Denktaş, BM Güvenlik Konseyi’nde defalarca Kıbrıslı Türklerin haklarını savunan dedesinin koltuğuna oturdu. Tek bir farkla: Torun Denktaş, Türkiye’yi temsil etti ve Türkiye adına konuştu.
Türk Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından olan Rauf Alp Denktaş, Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’nde maslahatgüzar olarak görev yapıyor. Denktaş, cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye özel oturumuna katıldı. Suriye’de anayasa komitesi oluşturulması için çabalarla ilgili bilgi verdi. Denktaş, Twitter’da Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’nin oturumla ilgili mesajını da retweet etti. Mesajda, “Türkiye, Suriye’de siyasi çözüme ulaşmak için yoğun çabalarından ötürü (BM’nin Suriye Özel Temsilcisi) Sayın De Mistura’ya teşekkür eder. Anayasa Komitesi’nin tamamlanmasında kritik bir aşamaya ulaştık” ifadesi yer aldı. Rauf Alp Denktaş, Rauf Denktaş’ın iki oğlundan merhum Raif Denktaş’ın oğlu. Dede Rauf Denktaş, Güvenlik Konseyi’nde ilk kez 1964 yılında konuşmuş ve 1984’e kadar 11 kez Güvenlik Konseyi üyelerine hitap ederek Kıbrıs davasını savunmuştu.
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