Toplu tecavüze skandal ceza
İspanya’nın Barcelona kentinde görülen davada 14 yaşında bir kıza toplu tecavüzle suçlanan beş kişi, kurbanın olay esnasında aşırı alkollü olduğu ve olayda şiddet kullanılmadığı gerekçesiyle tecavüz yerine ‘cinsel istismar’ suçundan hüküm giydi.
İspanyol yasalarına göre, bir olayın ‘tecavüz’ ya da ‘cinsel saldırı’ olarak tanımlanabilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor. 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiği bildirilen sanıklar tecavüzden hüküm giyselerdi, 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacaklardı. İspanya’daki kadın hakları örgütleri mahkemenin kararını protesto ederken siyasiler de cinsel saldırı ve tecavüzle ilgili yasal düzenlemelerini gözden geçiriyor. Skandal kararın temyize götürülmesi bekleniyor.
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