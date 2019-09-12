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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
12.09.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti

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Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti

Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva'nın (78), zatürre şikayetiyle tedavi gördüğü Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre uzun süredir sağlık sorunları bulunan ve zatürre şikayetiyle dün Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki hastaneye nakledilen Tonga’nın 15’inci Başbakanı Pohiva kurtarılamadı.

Başbakanın vefat haberini öğrenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tonga Parlamentosu Başkan Vekili Lord Tu’ilakepa da parlamentonun ikinci bir duyuruya kadar çalışmalara ara verdiğini kaydetti.

Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan ve Tonga’daki demokrasi hareketinin öncülerinden olan Pohiva parlamentoya ilk kez 1987 yılında seçilmişti.

İnsan Hakları ve Demokrasi Hareketi’ndeki görevlerinin ardından Dost Adaları Demokrat Partisi liderliğini üslenen 78 yaşındaki Pohiva, 30 Aralık 2014’ten bu yana Tonga Başbakanı olarak görev yapıyordu.

 

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