‘Tomb Raider’ 16 Mart’ta vizyona giriyor

NORVEÇLİ yönetmen Roar Uthaug’ın yönettiği film, genç ve kararlı Lara Croft’ın küresel bir kahraman olma yolundaki hikayesini ele alıyor. Warner Bros. Pictures ve Metro Goldwyn Mayer Pictures tarafından çekilen filmin senaryosunu Geneva Robertson-Dworet ve Alastair Siddons, hikayesini ise Evan Daugherty ve Robertson-Dworet kaleme aldı. Alicia Vikander’in Lara Croft’u canlandırdığı, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu ve Kristin Scott Thomas’ın da rol aldığı filmin konusu şöyle:

“21 yaşındaki Lara, babasının ortadan kaybolmasından 7 yıl sonra, küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra’da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlayan Lara, son gittiği yer olan Japonya kıyılarındaki gizemli bir adadaki mezarı ziyaret eder. Birden bire Lara kendini keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir.”