Tokyo’dan Moskova’ya tatbikat notası
JAPONYA’nın, ülkenin kuzeyindeki tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat düzenlemeyi planlayan Rusya’ya protesto notası verdiği bildirildi.
Japon Kyodo’da yer alan habere göre, Kabine Başsekreteri Suga Yoşihide, Kunaşiri Adası açıklarında 6 günlük tatbikat yapacağını bildirmesinin ardından Rusya’ya protesto notası verildiğini kaydetti. Suga, Başbakan Şinzo Abe’nin eylül başında Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenecek ekonomik foruma katılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek Japon ve Rus liderlerin bu konularla ilgili yüz yüze görüşmeler yapması gerektiğine işaret etti. Japonya nisan ayında Rusya’ya benzer bir protesto notası vermişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle