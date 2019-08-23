Titanik’i yiyorlar
Atlantik Okyanusu’nun 3962 metre derinliğinde yatan Titanik enkazına 14 yıl aradan sonra dalan uluslararası bir ekip, batığın bazı parçalarının neredeyse yok olduğunu kaydetti.
Dev gemide en fazla sancak tarafındaki kamaraların aşındığını belirten araştırmacılar bunun sebebi olarak güçlü okyanus akıntılarını, tuzlu su ve demir yiyen bakterileri gösteriyor. 10 Nisan 1912’de İngiltere’nin Southampton limanından New York’a doğru ilk yolculuğuna çıkan Titanik buzdağına çarpmış 1500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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