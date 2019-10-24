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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TIR’da 39 ceset bulundu

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TIR’da 39 ceset bulundu

Dünya, İngiltere’nin Essex bölgesinde bir TIR’da 39 cesedin bulunmasının şokunu yaşıyor. Bulgaristan’dan geldiği sanılan TIR’ın Kuzey İrlanda asıllı şoförü gözaltına alındı. Cesetlerin kaçak göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

İNGİLTERE’nin tüyler ürpertici bir mülteci trajedisine sahne olduğu sanılıyor. Essex’de bir TIR’ın dorsesinde 39 cesedin bulunmasının ardından İngiliz polisi tarihinin en büyük cinayet soruşturmalarından birine başladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ‘trajik’ olay karşısında ‘dehşete düştüğünü’ söyledi. Ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi. TIR’ın Kuzey İrlanda asıllı 25 yaşındaki şoförü Mo Robinson cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

TIR’ın çekici kısmının Kuzey İrlanda’dan geldiği, kurbanların bulunduğu dorsenin ise Bulgaristan’dan yola çıktığı ve Belçika’nın Zeebrugge Limanı’ndan geçerek Londra yakınlarındaki Purfleet Limanı’ndan İngiltere’ye girdiği açıklandı. Bu, cesetlerin TIR’da en az dört gün kaldığı anlamına geliyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanı aracın Bulgaristan’ın Varna kentine kayıtlı olduğu bilgisini verdi.

DONMUŞ OLABİLİRLER

Eksi 25 dereceye kadar ulaşabilen bir soğutucu bulunan TIR’ın içerisindeki cesetlerin bu nedenle donmuş olabileceği düşünülüyor. Polis, uyrukları henüz tespit edilemeyen cesetlerin nereden gelip nereye gittiğini araştırıyor. 2000 yılında İngiltere’nin Dover kentinde 58 Çinli göçmenin cesedi bir kamyonda bulunmuş, Hollandalı şoför hapis cezasına çarptırılmıştı.

EGE’DE KAZA: 1 MÜLTECİ ÖLDÜ

EGE Denizi’nde İstanköy (Kos) adası açıklarında devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik teknesi, 34 mülteci ve göçmeni taşıyan şişme bot ile çarpıştı. Suriye vatandaşı 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. 26 yaşındaki bir mülteci de kayıp. Liman teşkilatından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde meydana gelen çarpışmada 32 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Bu arada, son 2 hafta içinde Ege’deki Yunan adalarına 5 bin mülteci ve göçmenin geldiği açıklandı. Ege adalarındaki göçmen kamplarında halen 34 bin 500 mülteci ve göçmenin bulunduğu belirtildi. (Yorgo KIRBAKİ/ATİNA)

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