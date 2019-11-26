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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Fotoğraf: Reuters
26.11.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Tiran Büyükelçisi Yörük: Çöken otelde kalan vatandaşlarımızın durumu iyi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Tiran Büyükelçisi Yörük: Çöken otelde kalan vatandaşlarımızın durumu iyi

Bu sabaha karşı tarihinde kayıt edilmiş en şiddetli depremi yaşayan Arnavutluk’un sahil kenti Durres’te (Dıraç) 20 Türk vatandaşının kaldığı bir otel çöktü. Hürriyet’e konuşan Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, çöken otelde kalan vatandaşlardan ölen ve yaralanan olmadığını, vatandaşları Tiran’a getirmek için bölgeye 25 kişilik bir minibüs ile Tiran’daki Türk hastanesinden sağlık ekibi gönderdiklerini söyledi.

Depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirten Büyükelçi Yörük, şunları anlattı:

“Depremin merkez üssüne yakın, bizim Dıraç dediğimiz sahil kenti Durres’e yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan bir otel çökmüş. Bu otelde 20 Türk vatandaşının kaldığını bir vatandaşın konsolosluk acil merkezini aramasıyla tespit ettik. Durres’te mukim olan bir Türk işadamını hemen otelin olduğu yere gönderdik. Ayrıca Tiran’da bulunan Türk hastanesinden de bir sağlık ekibini bölgeye sevk ettik. Aynı anda tahliye amacıyla 25 kişilik bir minibüsü de bölgeye gönderdik."

"Allah’a şükür olsun ki vatandaşlarımız arasında ölen veya yaralanan yok. Kendileriyle konuştuk, sakin olmalarını paniğe kapılmamalarını ve kendilerine her türlü yardımı yapmaya başladığımızı bildirdik. Gönderdiğimiz araçla Tiran’a geliyorlar. Geldikten sonra bir süre kendilerini burada misafir edeceğiz. Vatandaşlarımızın orada turistik mi, iş için mi, hangi amaçla bulunduğunu Tiran’a geldikten sonra öğreneceğiz."

"Bizim büyükelçilik binamızda, konutumuzda bir zarar yok. Aynı şekilde büyükelçilik personelimizin de durumu iyi. Sabaha karşı deprem olur olmaz yanıma personeli alarak hemen Tiran’da tur attım. Karanlıkta o esnada bazı binalarda hasar gördük ancak bunlar büyük çaplı değildi. Halk sokaklara dökülmüştü. Bir şekilde panik havası vardı. Tabii ki şehir dışında kırsalda ne olduğuna dair tam bir fikrimiz yok. Zaman içinde tüm bilgileri alacağız. Yaklaşık 7 bin vatandaşımız yaşıyor bu ülkede. Şu ana kadar bize intikal etmiş olumsuz bir bilgi yok."

"Arnavutluk bakanlarıyla temas halindeyim. Burada afet işlerinden Savunma Bakanlığı sorumlu. Savunma Bakanı acil arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu ihtiyacı hemen merkeze ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla en kısa süre içinde bir Türk ekibinin buraya geleceğini değerlendiriyoruz. Arnavutluk makamları da ilk şoku attıktan sonra hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bize bu depremin Arnavutluk tarihinde kayıtlara geçmiş en şiddetli deprem olduğu söylendi. ”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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