Tiran Büyükelçisi Yörük: Çöken otelde kalan vatandaşlarımızın durumu iyi

Depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirten Büyükelçi Yörük, şunları anlattı:

“Depremin merkez üssüne yakın, bizim Dıraç dediğimiz sahil kenti Durres’e yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan bir otel çökmüş. Bu otelde 20 Türk vatandaşının kaldığını bir vatandaşın konsolosluk acil merkezini aramasıyla tespit ettik. Durres’te mukim olan bir Türk işadamını hemen otelin olduğu yere gönderdik. Ayrıca Tiran’da bulunan Türk hastanesinden de bir sağlık ekibini bölgeye sevk ettik. Aynı anda tahliye amacıyla 25 kişilik bir minibüsü de bölgeye gönderdik."

"Allah’a şükür olsun ki vatandaşlarımız arasında ölen veya yaralanan yok. Kendileriyle konuştuk, sakin olmalarını paniğe kapılmamalarını ve kendilerine her türlü yardımı yapmaya başladığımızı bildirdik. Gönderdiğimiz araçla Tiran’a geliyorlar. Geldikten sonra bir süre kendilerini burada misafir edeceğiz. Vatandaşlarımızın orada turistik mi, iş için mi, hangi amaçla bulunduğunu Tiran’a geldikten sonra öğreneceğiz."

"Bizim büyükelçilik binamızda, konutumuzda bir zarar yok. Aynı şekilde büyükelçilik personelimizin de durumu iyi. Sabaha karşı deprem olur olmaz yanıma personeli alarak hemen Tiran’da tur attım. Karanlıkta o esnada bazı binalarda hasar gördük ancak bunlar büyük çaplı değildi. Halk sokaklara dökülmüştü. Bir şekilde panik havası vardı. Tabii ki şehir dışında kırsalda ne olduğuna dair tam bir fikrimiz yok. Zaman içinde tüm bilgileri alacağız. Yaklaşık 7 bin vatandaşımız yaşıyor bu ülkede. Şu ana kadar bize intikal etmiş olumsuz bir bilgi yok."

"Arnavutluk bakanlarıyla temas halindeyim. Burada afet işlerinden Savunma Bakanlığı sorumlu. Savunma Bakanı acil arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu ihtiyacı hemen merkeze ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla en kısa süre içinde bir Türk ekibinin buraya geleceğini değerlendiriyoruz. Arnavutluk makamları da ilk şoku attıktan sonra hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bize bu depremin Arnavutluk tarihinde kayıtlara geçmiş en şiddetli deprem olduğu söylendi. ”