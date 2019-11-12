Tıpta kâğıt kuş devrimi
İnsan vücudunun içinde operasyon yapabilen ‘kâğıttan kuş’ robotlar geliştirildi. Uzmanlar, çok hızlı hareket edebilen robotun tasarımı için origamiden ilham aldı.
Bilim insanları insan vücudunda operasyon yapabilecek küçüklükte mikroskobik bir ‘kâğıttan kuş’ robotu geliştirdi. İsviçre’nin Zürih kentindeki Paul Scherrer Enstitüsü’nden araştırmacıların yaptığı mikroskobik robotlar, uzaktan kontrol edilebilmek için küçük, programlanabilir mıknatıslar kullanıyor. Robot, insan vücudu içinde kanat çırpma ve kayma hareketleri yapabiliyor.
YUMUŞAK MATERYALDEN YAPILDI
Geleceğin tedavi yöntemleri içinde yer alması beklenen robot, kan damarları gibi esnek yapıların içinde hareket etmeyi sağlayan yumuşak materyallerden oluşuyor. Enstitünün bünyesinde yer alan Çok Ölçekli Materyal Deneyleri Laboratuvarı’ndan uzmanlar, mikro robotun hareketlerinin milisaniyeler içinde gerçekleştiğini söyledi.
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