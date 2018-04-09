Tıp okurken PKK'ya katıldı... Arjantinli teröristin özel görevi ortaya çıktı
Tıp eğitimi alırken terör örgütü PKK'ya katılan Arjantinli Alina Sanchez'in, terör örgütü yöneticilerinden Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği ortaya çıktı. 2011'de örgüte katılan Sanchez Afrin'de öldürüldü.
Afrin operasyonunda ölü ele geçirilen Legerin Çiya kod adlı Güney Amerikalı terörist Alina Sanchez'in, Kandil'deki PKK kamplarından Afrin'e yollandığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Alina Sanchez'in, Küba'da tıp fakültesinde okurken, 2011 yılında Kuzey Irak'a geldiği ve terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.
Tıbbi bilgisi nedeniyle burada teröristlere sağlık hizmeti veren Sanchez'in, özellikle örgütün elebaşlarından Avereş kod adlı Mustafa Karasu ve Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği öğrenildi. Alina Sanchez'in daha sonra Suriye'deki PYD/ YPG'ye gönderildiği ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında da etkisiz hale getirildiği belirlendi.
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