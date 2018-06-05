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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.06.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Son dakika.. Times: İngiltere'de Türk eroin kaçakçısına 25 yıl hapis

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Son dakika.. Times: İngiltere'de Türk eroin kaçakçısına 25 yıl hapis

Times, Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl hapis yattıktan sonra İngiltere'ye yerleşen Fikri Yaraşır adlı bir Türk'ün, ülkenin en büyük eroin kaçakçılığı şebekelerinden birini kurduğunu yazıyor.

Gazete, 1997'de Almanya'nın Frankfurt kentinde Türkiye'den eroin kaçırma suçlamasıyla yakalanan Yaraşır'ın bu suçtan 10 yıl hapis cezası aldığını belirtiyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Super Mario adlı bilgisayar oyunundaki karakterlere benzerliği nedeniyle Mario lakabını alan Yaraşır'ın daha sonra İngiltere'nin kuzeyindeki Glossop'ta açtığı pizza ve kebap restoranı üzerinden eroin kaçakçılığına yeniden başladığı belirtiliyor.

Nisan ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Fikri Yaraşır'ın suç faaliyetleri hakkındaki geniş bilgilerin dün çetenin geri kalanına cezaların açıklandığı mahkemede ortaya çıktığını belirten Times, polisin Yaraşır ve çetesini Ekim 2016'dan itibaren takip etmeye başladığını yazıyor.

Polisin bir kamyondan depoya uyuşturucu boşaltılıren baskın yaptığı ve İstanbul'dan yola çıktığı söylenen 210 kilo eroinin ele getirildiği kaydediliyor.

Yaraşır'ın ayrıca, kaçakçılık için tek müşterisinin kendisi olduğu bir nakliyat şirketi kurduğu da söyleniyor.

TÜRKİYE'YE PARA TAŞIYAN KURYELER 

Yaraşır'ın bir İngiliz çifti de Tükiye'ye para taşımak için kurye olarak kullandığı ve yılda sadece 12 bin sterlin kazandığını söylemesine karşın, Türkiye'deki bir fabrikayı bir milyon sterline satın almaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Mahkemede suçlamaları tamamen reddeden Yaraşır'ın, çetedeki bir ortağı hakkında bilgi toplayıp polis muhbiri olmaya çalıştığını savunduğu aktarılıyor.

Gazeteye konuşan Manchester Polisi'nden Dedektif Lee Griffin ise "Bu çetenin uyuşturucuları gizlemek, izlerini örtmek ve polise yakalanmaktan kurtulmak için yaptıkları, parmak izi bırakmak ve takip edilebilir banka havaleleri yapmak gibi basit engelleri aşabilselerdi, etkileyici olurdu" diyor.

 

 

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