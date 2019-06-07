Times: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'in bir kez daha ertelenmesinden yana

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTimes: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'in bir kez daha ertelenmesinden yana
GeriDünya Times: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'in bir kez daha ertelenmesinden yana
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
07.06.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Times: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'in bir kez daha ertelenmesinden yana

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Times: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'in bir kez daha ertelenmesinden yana

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük kısmının İngiltere'nin AB'den çıkışını (Brexit) üçüncü kez ertelemekten yana olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan üst düzey AB yetkilisi, Almanya dahil 25 AB üyesinin 2020 ilkbaharına kadar yeni bir ertelemeye olumlu baktığını söyledi.

İngiltere'nin AB'den çıkışı için belirlenmiş olan ilk tarih 29 Mart 2019'du. Ancak Brexit günü önce 12 Nisan'a, ardından da 31 Ekim'e ertelendi.

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğini bırakacağını açıklamasının ardından parti liderliği için yarışa giren muhafazakârların büyük bölümü yeni bir erteleme olmayacağını, 31 Ekim'de İngiltere'nin bir anlaşma olsun ya da olmasın AB'den çıkması gerektiğini söylüyordu.

Muhafazakâr Parti'nin lideri seçilecek kişi aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı da olacak. Theresa May, başbakanlık görevini yeni parti lideri seçilene kadar sürdürecek.

Times gazetesine konuşan üst düzey AB yetkilisi, üçüncü kez Brexit'in ertelenmesi fikrine sıcak bakılmasını "Hiç istemiyoruz ama bir erteleme daha vereceğiz. Kimse fişi çeken taraf olmak istemiyor" diyerek açıkladı.

İKİNCİ REFERANDUM İHTİMALİ

Gazeteye konuşan kaynaklar, yeni başbakanın 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den çıkmak istese dahi bu kararı Parlamento'nun engelleyeceğini, ülkenin yeniden referanduma gitmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu söyledi.

Yeni başbakanın 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'te ısrarcı olmasının 'siyasi intihar' olacağını ifade eden AB yetkilisi, "Muhtemelen referanduma gidecekler. Muhtemelen halka 'Mevcut anlaşma mı, anlaşmasız çıkış mı?' diye soracaklar" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçen yıl İngiltere'nin AB'den çıkış şartları konusunda Brüksel ile bir uzlaşıya varsa da bu anlaşma metnini İngiltere Parlamentosu'ndan geçirememiş ve sonunda da Mayıs ayında görevi bırakma kararı almıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İsveç'te patlama
Tuna Nehri faciası: Ölü sayısı 17'ye yükseldi
Doğu Akdeniz’de 9 milyar dolarlık oldubitti... Rumlar’dan ilk satış anlaşması
‘42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim’