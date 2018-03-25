Time: Yükselen Çar
ABD dergisi Time, 2 Nisan’da çıkacak yeni sayısına geçen hafta dördüncü kez seçimleri kazanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kapak yaptı.
İngilizce yıldız anlamına gelen ‘star’ ile çar anlamına gelen ‘tsar’ arasında kelime oyunu yapan Time, başına fotomontajla taç giydirdiği Putin için ‘Yükselen Çar’ başlığını kullandı.
Mihail Zigar imzalı yazıda “Putin, Rusya’yı yeniden büyük yapmasının kaderi olduğuna inanıyor. Ve daha yeni başladı” başlıklı makalede 2024’e kadar görevde kalması beklenen Putin’e geniş yer ayrıldı.
Derginin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi için dört versiyonu bulunuyor.
Time’ın ABD’deki kapağında silah kullanımının kısıtlanması için eylem yürüten öğrenciler ‘Yeter’ başlığıyla yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle