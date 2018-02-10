‘Tillerson’ın Ankara ziyareti zorlu olacak’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın önümüzdeki günlerde Ankara’ya yapmayı planladığı ziyaretle ilgili olarak Amerikalı yetkililer, ‘zorlu bir ziyaret olacak’ değerlendirmesinde bulundu. Buna göre gündemde Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü YPG’ye karşı yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtı ile Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları olacak.

AFRİN’DE İTİDAL VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tillerson’ın 11-16 Şubat tarihleri arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’i ziyaret edeceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili “Afrin’deki operasyonlar konusunda ve Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattı boyunca itidalli olmalarını isteyeceğiz. Zorlu bir görüşme olacak” dedi. “Tabi ki, Türklerle uzun vadeli niyetlerinin ne olduğuna dair çalışmamız gerekiyor” diye konuşan ABD’li yetkili, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını giderecek yol bulmaya çalışırken sivil kayıpların en azda tutulması ve henüz bitmemiş olan DEAŞ ile mücadeleye de odaklı kalınması gerektiğini söyledi. İkinci bir ABD’li yetkili ise “Zor bir dönem. Söylemler sert. Türkler öfkeli ve bu onlarla iş yapmanın zor olduğu bir dönem. Ancak inanıyoruz ki, temelde hâlen ortak çıkarlarımız var” ifadesini kullandı.