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    TIllerson da itiraf etti: Kuvvetler Afrin’e kaydı

    Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON
    14.02.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    ORTADOĞU turuna Kuveyt’te devam eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili, SDG içindeki YPG’lileri kastederek “Bu, Suriye’nin doğusunda DEAŞ’la savaşımızı saptırdı.

    TIllerson da itiraf etti: Kuvvetler Afrin’e kaydıKuvvetler oradan Afrin’e yönlendi” dedi. Kuveyt’te gazetecilere açıklama yapan Rex Tillerson, “NATO müttefikimiz Türkiye ile görüşmelerde bulunduk. (Afrin operasyonunun) Baş misyonumuz olan DEAŞ’ı yenme üzerindeki etkisini hatırlarında tutmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

    ENDİŞELERİN FARKINDAYIZ

    Tillerson, Suriye’nin kuzey batısındaki son gelişmelere ilişkin endişelerinin sürdüğünü ve Türkiye’nin güvenlik endişelerinin samimiyetle farkında olduklarını da belirtti. İngiliz Reuters’ın haberine göre Tillerson, DEAŞ’a karşı yürütülen büyük askeri operasyonların sona ermesinin, ABD ve müttefiklerinin örgütü kalıcı bir yenilgiye uğratmayı başardığı anlamına gelmediğini de ifade etti. DEAŞ’a karşı Küresel Koalisyon’un Kuveyt’teki bir toplantısında konuşan Rex Tillerson, Washington’un Suriye’de kurtarılmış alanları istikrara kavuşturmak için 200 milyon dolar daha yardım sağlamaya karar verdiğini de belirtti.
    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de SDG içindeki YPG’lilerin bir bölümünün Türkiye’nin Zeytin Dalı harekâtına karşı diğer bölgelerden Afrin’e kaydığını söylemişti.

    ‘SORUNU AŞACAK BİR YOL İNANCI

    Ortadoğu turunda Tillerson’a eşlik eden üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kuveyt’te sohbet ettiği gazetecilere Tillerson’ın vereceği mesajları özetle şöyle anlattı: “ABD, Türklere en üst düzeyde PKK ve YPG ile ilgili güvenlik endişelerini anladığımızı ve birlikte çalışmak için bir yol bulmak istediğimizi ama bunun DEAŞ’la mücadele pahasına olmaması gerektiğini söyleyecek. Tillerson Türkiye’nin güvenlik kaygılarına sempatiyle yaklaşıyor. DEAŞ’ın yenilgisinin sürekli kılınması hedefini korumak durumundayız ve diğer sorunlar DEAŞ ile savaşı daha zor bir hale getiriyor. Bunu asgaride tutmak durumundayız. Sorunu aşabileceğimiz bir yol olduğuna inanıyoruz. ”

     

    Etiketler: gazetehaberleri , abd , afrin
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