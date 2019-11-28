‘TikTok’tan Uygur videosuna yasak’
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD’li Feroza Aziz’in (17), Çin’in Uygur Türkleri’ni kampta tutmasını eleştirdiği videoyu sansürlemekle suçlanıyor.
Suçlamaları reddeden TikTok, “Kullanıcının bir önceki hesabı, (eski El Kaide lideri) Usame bin Ladin’in yer aldığı bir video paylaştığı ve ‘terör örgütleriyle alakalı içeriklerin paylaşılmaması’ şartını ihlal ettiği için engellenmiştir” dedi. Aziz, videoda, önce bir makyaj tekniği gösteriyor, ardından Çin’in Sincan bölgesindeki Müslümanlara uyguladığı baskıya dikkat çekiyor. Şirket sözcüsüne göre, akıllı telefonuna 25 Kasım itibarıyla yasak getirilen Aziz, aynı telefondan yeni hesabına ulaşmaya çalıştığında bu engelle karşılaştı. Şirket sözcüsü, Aziz’in yeni hesabının ve videolarının yasaktan etkilenmediğini, videonun etkileşim almaya devam ettiğini belirtti.
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