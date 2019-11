TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi

Feroza Aziz, güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda önce kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlatıyor.

Ardından Çin'in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyen Aziz, Çin'de gerçekleşen olayları, "yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)" olarak nitelendiriyor.

Bunun gelişmenin ardından TikTok, Aziz'in yeni bir içerik koymasını engelledi; Aziz bunu Twitter hesabından duyurdu.

TikTok ise bu iddiaya karşı çıkarak BBC'ye yaptığı açıklamada, içeriğin siyasi hassasiyetlere göre yönetilmediğini söyledi.

Diğer yandan TikTok'un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin'da ise Aziz'in videosunun engellendiği görüldü.

Şirkete göre Aziz'in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla "terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için" yasaklanmıştı.

Here is a trick to getting longer lashes! #tiktok #muslim #muslimmemes #islam pic.twitter.com/r0JR0HrXbm