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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.06.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Tiflis'te parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale

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Tiflis'te parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale

Gürcistan'da, Rus heyetin ziyaretini protesto etmek amacıyla Tiflis'teki parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışan protestocular emniyet güçleri tarafından biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.

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  • Tifliste parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale
  • Tifliste parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale
  • Tifliste parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale
  • Tifliste parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale
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Tiflis’te açılışı dün yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci gün oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki gösteren ve Parlamento Başkanı İrakli Kobkahidze'nin istifa etmesini talep eden bir grup, gösteri düzenledi

Parlamento binasını kuşatan protestoculara polis müdahale etti.

Emniyet güçleri, protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı.

Yerel basından yer alan haberlere göre polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler yaralandı, bazıları da gözaltına alındı.

Emniyet güçlerince dağıtılan protestocular, bir süre sonra yeniden toplanmaya başladı.

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